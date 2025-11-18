Las críticas de la China Suárez de forma directa o implícita contra Benjamín Vicuña volvieron a poner a Pampita en el centro de la escena, ya que también fue pareja y tuvo hijos con el actor chileno.

“Yo puedo hablar de cómo es mi relación con una comunicación muy fluida, siempre ponernos de acuerdo para todo lo que tiene que ver con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos, siempre se mantuvo así”, se plantó Carolina Ardohain.

Sin entrar en contradicción con María Eugenia Suárez, la modelo enfatizó: “Mi realidad de mi familia con Benjamín es esta, es que nos llevamos muy bien y consensuamos en todo y todo se charla y todo se hace en conjunto y en equipo”.

Qué dijo Pampita sobre los fuertes dichos de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

Pampita y Martín Pepa | Créditos: Instagram @pampitaoficial

Luego insistió en que “de mi parte siempre hay buena relación”, dejando en claro que es la China la que no quiere armonizar: “En algún momento se dará de hablar, no hay ningún problema, tengo la mejor predisposición como siempre”.

Por qué Pampita decidió poner el cuerpo por Benjamín Vicuña

“No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a tratar de cuidar lo máximo posible. Y ese va a ser mi rol porque es lo que me corresponde. Cuidarlos”, agregó Pampita.

Y añadió: “Si hay algo que afecta a mis hijos, siempre la prioridad va a ser el bienestar de mis hijos”.

“Salí a hablar de Benjamín porque estaban mis hijos de por medio, se estaba hablando de la forma de paternar sobre mis hijos también. Mis hijos están muy bien, están muy bien. Están bien en todos sentidos, están muy contenidos familiarmente”, cerró.