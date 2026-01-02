El inicio del 2026 trajo mucho más que brindis y festejos para Emilia Mernes y Duki.

La pareja, que eligió el exclusivo pueblo de Breckenridge en las Montañas Rocosas de Colorado para recibir el año, se convirtió en tendencia después de que el rapero lanzara una frase que hizo explotar las redes: “Se viene el pibe”.

El comentario, que Duki soltó en pleno brindis y quedó registrado en un video que la propia Emilia compartió en sus redes, disparó una ola de rumores sobre un posible embarazo.

En las imágenes se los ve rodeados de amigos, entre risas, música y copas en alto, mientras suena “One More Time” de Daft Punk. Duki besó a Emilia y soltó la frase que todos interpretaron como una pista sobre la llegada de un hijo.

La reacción de Emilia, divertida y cómplice, no hizo más que alimentar las especulaciones. En minutos, la frase se viralizó y los seguidores de ambos artistas se lanzaron a debatir: ¿están esperando su primer hijo o fue solo una broma entre amigos?

Después, la cantante echó más leña al fuego al publicar una foto con el número 3 y velas de fondo, aunque también podría interpretarse esto como un emoji de corazón: “<3″.

Foto: @emiliamernes

El video que agitó a los fans y la reacción en redes

La repercusión fue inmediata. En redes sociales, los fanáticos celebraron la posibilidad de una futura paternidad y analizaron cada detalle del video, desde la copa en la mano de Emilia hasta las miradas entre la pareja. Algunos lo tomaron como una confirmación encubierta, mientras que otros insistieron en que se trató de un chiste más, típico del vínculo relajado y divertido que comparten.

No es la primera vez que los rumores sobre la vida privada de la pareja se instalan en las redes. Días antes, Emilia había subido un video a TikTok preguntando con humor “¿Y el anillo para cuándo?”, señalando su dedo anular. Duki respondió con gestos que también generaron revuelo, y en otras publicaciones le dedicó frases como: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco” y “Me gusta cómo te queda el vestido blanco”.

Foto: @emiliamernes

Estos mensajes reforzaron la imagen de una pareja consolidada, sobre todo después de los rumores de crisis que circularon en 2024.

Vacaciones, complicidad y un entorno soñado en Colorado

Durante las vacaciones, Emilia Mernes y Duki compartieron postales de descanso y complicidad en la nieve, lejos del ruido de la vida pública. En las fotos se los ve en cabañas de lujo, rodeados de amigos y disfrutando de paisajes invernales. Emilia, oriunda de Nogoyá, subió un álbum con looks en tonos claros y emojis de frío, mientras que Duki mostró su costado más romántico.

La pareja eligió como punto de encuentro el reconocido restaurante The Blue Stag Saloon, donde compartieron cenas y momentos de intimidad. Todo en un clima de privacidad y relax, ideal para recargar energías tras un año cargado de giras, lanzamientos y proyectos que ya los tienen pensando en el 2026.

¿Broma, deseo o anuncio? El misterio sigue abierto

Por ahora, ni Emilia Mernes ni Duki salieron a aclarar el significado de la frase que encendió las redes. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada publicación, buscando pistas sobre el futuro de una de las parejas más queridas de la música urbana argentina.

Lo cierto es que, entre bromas, guiños y mensajes románticos, Emilia y Duki arrancaron el 2026 juntos, rodeados de amigos y con la complicidad intacta. ¿Se agranda la familia? El tiempo dirá, pero por ahora, el misterio sigue abierto.