Emilia Mernes volvió a conquistar a sus seguidores en redes sociales con una postal de su perrita que desbordó ternura.

La cantante compartió en Instagram una imagen de Roma, la perrita que tiene junto a su novio Duki, y dejó en claro una vez más por qué la mascota se convirtió en una de las más queridas —y top— del espectáculo argentino.

En la foto, Roma aparece recostada en el piso, con las patitas traseras estiradas hacia atrás en una pose muy particular, que Emilia comparó de manera divertida con la de una ranita. El detalle no pasó desapercibido entre los fans, que rápidamente reaccionaron con mensajes llenos de amor.

Roma, la perrita de Emilia Mernes y Duki (Fotos de Instagram @emiliamernes)

EL LOOK SÚPER CHIC DE ROMA, LA PERRITA DE EMILIA MERNES Y DUKI

La protagonista del post luce un vestido muy chic, en tono verde turquesa, con una falda plisada y un delicado diseño en la parte superior. El look resalta aún más el pelaje blanco y esponjoso de la Pomerania, que posa relajada sobre un piso de madera clara, sumando una escena tan tierna como estética.

Roma suele aparecer con frecuencia en las publicaciones de Emilia y Duki, y cada una de sus apariciones genera furor entre los seguidores de la pareja, que no dudan en destacar su estilo, simpatía y carisma perruno.

Roma, la perrita de Emilia Mernes y Duki (Fotos de Instagram @emiliamernes)

Roma, la perrita de Emilia Mernes y Duki (Fotos de un videoclip)

