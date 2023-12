El lunes pasado, Emilia Mernes se convirtió en la primera artista en batir un récord de venta de entradas en Buenos Aires: agotó 10 Movistar Arena, en 10 horas.

Sin embargo, la felicidad de la cantante no fue completa y rompió en llanto al explicarlo en su visita a Perros de la Calle por Urbana Play.

“Venís de llenar estos 10 Movistar, en 10 horas. Ya te conoce todo el mundo. ¿Qué es el éxito para vos? Porque cuando uno empieza se imagina que es llenar Movistar”, le preguntó Andy Kusnetzoff, sin imaginar que Emilia rompería en llanto con su respuesta.

“Ay, mirá lo que te voy a decir. Y voy a llorar. Ayer tuve un día increíble, fue histórico lo que pasó, pero mi felicidad no estaba completa porque mi perrita se enfermó y la tuve que internar”, contó Mernes, muy movilizada.

“Yo no estaba completa por más que todo el mundo... Perdón”, expresó la cantante, ya sin contener las lágrimas.

QUÉ LE PASÓ A ROMA, LA PERRITA DE EMILIA MERNES Y DUKI

“La pasé re mal”, continuó Emilia Mernes, preocupada por la pequeña Roma.

“Hoy ya está mejor. Se intoxicó mal. Hoy le dan el alta. Pero anoche no me podía dormir por la adrenalina por estar vendiendo esos shows increíbles y porque no tenía a mi compañera en casa. Era un vacío. Una mezcla de sentimientos”.

Retomando la pregunta inicial de Andy, Emilia apuntó: “No es todo lo laboral, que te vaya increíble. Que yo lo valoro muchísimo y lo agradezco toda mi vida porque trabajé mucho por esto. Me rompí demasiado el lomo. Pero no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera”.