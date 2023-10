El viernes por la noche, Emilia Mernes celebró sus 27 años con una mega fiesta de cumpleaños a la que no faltó nadie. Sus padres, Gabriela y Pedro, viajaron de Nogoyá a Buenos Aires para estar presentes ¡y se lookearon para la ocasión!

Al igual que lo estuvo su novio, Duki, y sus grandes amigos del mundo de la música y del espectáculo, como Nicki Nicole, Rusherking, FMK, China Suárez, Lit Killah, Tuli Acosta, Spreen y Lizardo Ponce, entre muchos más.

LA ORIGINAL TEMÁTICA DE LA FIESTA DE EMILIA

La fiesta estuvo inspirada en los años 2000 por la temática de .MP3, su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz el 2 de noviembre.

“Gracias por esta noche tan especial. Volvimos a los 2000´s”, escribió la cantante en el posteo que subió a Instagram, en el que no solo dejó espiar parte de la fiesta del disco, como lo son La Original, canción que hizo con Tini Stoessel, y Jet Set, feat con Nathy Peluso.

Otro original detalle en la fiesta de Emilia fue la carta de tragos, rebautizada con los nombres de las canciones de su disco: Facts.mp3, Jagger.mp3, Iconic.mp3, La_Original.mp3, GTA.mp3, Exclusive.mp3, No_se_ve.mp3, 24HS.MP3, Ojitos_Verdes.mp3 y Guerrero.mp3.

El plus súper tierno de la noche fue que una de las tortas de cumpleaños fue en honor a Roma, la perrita de Emilia y Duki.

El color rosa también formó parte de los looks súper sexies y cancheros de la fiesta. No solo Emilia impactó con su outfit, Nicki Nicole y China Suárez no se quedaron atrás.