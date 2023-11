A pocos días de lanzar su nuevo disco .MP3, Emilia Mernes viajó a España y pasó por el popular programa La Resistencia, en el que el conductor David Broncano la descolocó con sus indiscretas preguntas íntimas.

Escudado en el humor, el presentador español se metió hasta en el baño de la artista para saber cuántas veces hace caca.

Con la buena onda que la caracteriza, pero sin disimular la incomodidad, Emilia terminó contestando todo y el clip del escatológico mano a mano se volvió viral en las redes sociales.

¿EMILIA USA EL BIDET? ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA?

David Broncano: -Tienes bidet

Emilia Mernes: -Yo sí... Lo tengo al costado (del inodoro).

David: -¿Número de veces que se usa el bidet en la semana?

Emilia: -Cada vez que hacés caca.

David: -¡¿Cada vez?! Yo lo uso en un cumpleaños...

Emilia: -Pero es re feo andar con el culo cagado.

David: -Pero hay papel higiénico.

Emilia: -No, pero no limpia el papel.

David: -¿Cómo que no limpia? Usás el papel hasta que ya no queda nada. ¿Siempre agua?

Emilia: -¡Siempre! Y si no hay bidet, me baño. Me ducho.

David: -Pero me tendría que dar 4 duchas al día. Es una locura. ¿Tu?

Emilia: -Voy poco al baño. Soy de vientre seco.

David: -¿Cada cuánto?

Emilia: -En una semana iré 3 o 4 veces. Es raro que estemos hablando de cuánto cago. ¿No?

David: -Perdón, perdón. Pero me estás diciendo que hay días que no sacás la leña al patio.

Emilia: -Claro.

