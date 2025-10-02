Emilia Mernes sigue conquistando escenarios internacionales, esta vez fuera de la música. La cantante fue invitada a la Semana de la Moda de París, donde disfrutó de algunos de los desfiles más esperados y compartió un momento especial con Stella McCartney.

“Primer fashion week in Paris”, escribió desde la capital francesa, y acompañó su publicación con una selfie abrazada a la diseñadora británica, a quien felicitó por su nueva colección primavera/verano 2026 titulada Come Together.

El guiño a The Beatles no pasó inadvertido y reforzó el espíritu de la propuesta de McCartney, que fue celebrada con una performance única: Helen Mirren recitó en vivo la letra del icónico tema.

Emilia en FW de París. Crédito: Instagram

UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El desfile reunió a celebridades de primer nivel en la primera fila, entre ellas Anitta, Ice Spice y Cara Delevigne, quienes se mostraron como grandes amigas de la marca.

Por su parte, Emilia Mernes deslumbró con un look negro sofisticado: un top off-shoulder que dejó sus hombros al descubierto, acompañado de un estilismo minimalista y elegante. El maquillaje natural y luminoso, el cabello recogido en una coleta tirante y los aros circulares plateados completaron un outfit contemporáneo y chic, a la altura de la pasarela parisina.