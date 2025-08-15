En pleno éxito profesional y ante la necesidad de gestionar emociones por los desafíos que afronta, Emilia Mernes contó que hace terapia con Gabriel Rolón.
LEÉ MÁS
La artista estuvo en el segmento “Música es todo”, de Urbana Play, y contó detalles sobre cómo trabaja su salud mental.
“Hago terapia con Rolón hace tres años y medio. Mi psicólogo es Rolón”, empezó. Y agregó: “Igual, lo encuentro por TikTok y me quedo escuchando, lo podría escuchar mil años”.
Luego profundizó en sus vínculos: “Ha sido fundamental para mí. Eso y estar bien acompañada. Mi mamá, mi papá que me cuidan. Soy la niña todavía, me dicen ‘nena’. Para ellos sigo siendo un baby”.
EMILIA MERNES Y EL DESAFÍO DE DAR UNA ENTREVISTA
Por su estilo frente al micrófono a la hora de ser entrevistada, Emilia fue criticada en varias ocasiones y fue por eso que decidió filtrar las notas brindadas.
Ahora, con trabajo terapéutico, cambia poco a poco ese paradigma y lo dejó en claro en Urbana Play: “Es un desafío sentarme a hablar acá, me daba mucho miedo dar entrevistas, pero hablando con ustedes me siento muy cercana y gracias por dejarme mostrarme como soy. Lo valoro muchísimo, gracias”.