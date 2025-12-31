Después de un 2025 intenso, marcado por giras, lanzamientos y shows multitudinarios, Duki y Emilia Mernes eligieron bajar el ritmo y despedir el año con unas vacaciones invernales en un pintoresco pueblo de Estados Unidos, rodeados de nieve, amigos y momentos de puro romance.

La cantante entrerriana compartió en redes sociales un álbum de fotos íntimo y relajado que mostró escenas de descanso, paisajes montañosos cubiertos de blanco y una convivencia distendida junto a Duki, con quien volvió a dejar en claro la complicidad y el amor que los une. En varias de las postales también aparecieron amigos cercanos, reforzando la idea de una escapada pensada para priorizar los vínculos y la privacidad.

Aunque en un primer momento no revelaron el destino exacto, un detalle no pasó inadvertido para los seguidores más atentos: una foto tomada en The Blue Stag Saloon permitió ubicar la escapada en Breckenridge, un exclusivo pueblo de montaña ubicado en las Montañas Rocosas, famoso por su entorno natural, su propuesta de lujo y sus paisajes invernales.

Duki y Emilia Mernes, vacaciones de lujo y romance en la nieve. Crédito: Instagram

Las imágenes transmitieron un clima de intimidad y calidez, con cabañas sofisticadas, caminatas entre la nieve y cenas compartidas, lejos de la exposición habitual de las grandes ciudades. El viaje funcionó como una pausa necesaria antes de retomar una agenda pública que promete volver a ser exigente en los próximos meses.

EL LOOK DE EMILIA PARA LAS VACACIONES

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el look invernal de Emilia Mernes, que rápidamente se volvió tendencia. La artista lució un abrigo largo blanco, con bufanda al tono y un gorro de piel sintética off white de Chanel, acompañado por guantes negros. La elección estilística destacó por su elegancia y contraste con el paisaje nevado, y fue ampliamente comentada por fans y seguidores de la moda urbana.

El tono romántico también se reflejó en los mensajes. Duki comentó una de las publicaciones con una frase que derritió a los fans: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco”, en alusión tanto al look de Emilia como al entorno invernal. Ella, fiel a su estilo, optó por emojis de frío y nieve, manteniendo ese equilibrio entre exposición y reserva que caracteriza a la pareja.

Además de los paisajes, Emilia mostró algunos detalles cotidianos de la estadía, como los dulces que disfrutaron durante el viaje, sumando un costado hogareño y cercano que fue muy celebrado en redes. Las publicaciones acumularon miles de comentarios y reforzaron el interés permanente del público por la vida personal y los proyectos futuros de ambos.