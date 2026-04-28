El tour de prensa de El Diablo Viste a la Moda 2 no solo generó expectativa por el regreso de la historia tras 20 años de la primera película, sino que también se transformó en un desfile de alta moda.

Meryl Streep y Anne Hathaway se pusieron al hombro la gira mundial de la secuela del esperado filme con looks impactantes tanto para la historia de la moda como para la del cine.

Lo que antes eran alfombras rojas puntuales, hoy se transformó en verdaderas giras internacionales, lo que transformó para siempre la promoción de películas.

Las actrices, junto a Emily Blunt y Stanley Tucci, reafirmaron su estatus como íconos de estilo, con atuendos que dieron que habar en lugares como Ciudad de México, Shanghái-China-, Seúl-Corea del Sur-, Nueva York, Tokio -Japón- y Londres-Reino Unido- generando impacto en cada aparición.

Ciudad de México, la primera parada de la gira promocional de The Devil Wears Prada 2

De la mano de 20th Century Studios, Meryl Streep y Anne Hathaway visitaron el Museo Frida Kahlo “Casa Azul”, símbolo cultural de México, antigua residencia de Frida Kahlo y actual museo de renombre mundial, el pasado 30 de marzo, justo un mes antes del estreno mundial.

En este caso, Anne apostó por un diseño negro de Schiaparelli con silueta camisera, falda asimétrica con flecos y un cinturón dorado que evocaba el surrealismo característico de la maison.

Meryl lució como nadie un traje rojo de la firma Dolce & Gabbana, acompañado de blusa con moño y lentes oscuros, tal como nos tiene acostumbrados la gran “Miranda Priestly”.

Anne Hathaway y Meryl Streep en La Casa Azul en Mexico City, Mexico, en el marco del tour El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

También estuvieron en el museo Anahuacalli, diseñado por el muralista mexicano Diego Rivera, donde Streep escogió un vestido azul satinado de Schiaparelli y Hathaway de Stella McCartney, entre el rojo y el oscuro.

Anne Hathaway y Meryl Streep en el Museo Anahuacalli en el marco del estreno'The Devil Wears Prada 2 (Foto: Angel Delgado/Getty Images for Disney) Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

Tokio, la segunda parada del tour de The Devil Wears Prada 2: los looks de Meryl Streep y Anne Hathaway

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en la alfombra roja en Tokio, Japón, la segunda parada del tour promocional el pasado 6 de abril. Las protagonistas de El Diablo Viste a la Moda 2, paralizaron la ciudad con sus destacados looks de diseñadores exclusivos.

Meryl Streep y Anne Hathaway en la alfombra roja en Tokio, Japón, en el tour promocional de El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: Instagram/@diggzy).

Anne deslumbró con un vestido de Valentino con volantes en blanco y negro y un toque rojo, acompañado por stilettos blancos de la misma firma, diseñados por Alessandro Michele, y joyas de Bulgari.

Por su parte, Meryl apostó por un impactante conjunto rojo de Chanel con acentos en blanco y negro y flecos, completado con los icónicos zapatos bicolor de la firma.

Seúl, la tercera parada del tour de The Devil Wears Prada 2

En Seúl, capital de Corea del Sur, los icónicos personajes de Miranda Priestly y Andrea Sachs fueron el eje de una presentación de alto impacto para la secuela el 8 de abril pasado, que reunió a la industria del cine y la moda.

Las actrices lideraron el lanzamiento con estilismos que dialogaron con sus personajes y reafirmaron la identidad estética de la saga. Anne Hathaway apostó por un corset de la marca mexicana Vaquera combinado con pantalones de cuero negro y joyas de Bulgari.

Anne Hathaway y Meryl Streep en la premiere El Diablo Viste a la Moda 2 en Seúl (Foto: AFP).

Luego sorprendió con un total look rojo de piel de Balenciaga, con chaqueta oversized y falda.

Anne Hathaway en la presentación de El Diablo Viste a la Moda 2 en Seúl (Foto: AFP).

Por su parte, Meryl Streep deslumbró con un traje rojo de Prada de sastrería impecable, acentuado con cinturón café y stilettos dorados.

Meryl Streep en el tour de El Diablo Viste a la Moda 2 en Seúl (Foto: Instagram/@diggzy).

Además de un sofisticado conjunto negro de Celine con manga tipo capa y pantalón recto, consolidando su estilo elegante e icónico.

Meryl Streep en la presentación de El Diablo Viste a la Moda 2 en Seúl (Foto: AFP).

Shanghái, la cuarta parada de la gira antes del gran estreno

El cuarto destino del tour fue Shanghái, China, el pasado 10 de abril, donde el estilo y la moda volvió a ser protagonista en la alfombra roja de The Devil Wears Prada 2. Para esta ciudad Anne Hathaway eligió un delicado vestido de la colección Primavera/Verano 2026 de Susan Fang, cubierto de flores de tul en tonos pastel, marcando la paleta más suave de toda la gira y lo completó con los zapatos pumps invisibles son tendencia en 2026.

Anne Hathaway y Meryl Streep conquistan Shanghái en la cuarta parada de la gira de The Devil Wears Prada 2 (Foto: captura de video Instagram).

Por su parte, Meryl Streep mantuvo la elegancia imponente de Miranda Priestly con un look azul satinado de Saint Laurent, acentuado con un lazo negro en la cintura, zapatos de Alexandre Birman y joyas de Cindy Chao. La parada también coincidió con el lanzamiento de “Runway”, el tema original interpretado por Lady Gaga y Doechii, que acompaña el estreno del filme previsto para el 30 de abril en Puerto Rico.

El lanzamiento de “Runway”, el tema original interpretado por Lady Gaga y Doechii, que acompaña el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: Instagram/@doechii y @ladygaga).

Nueva York, la quinta parada y a la que se sumaron Emily Blunt, Stanley Tucci y Lady Gaga

El 21 de abril la cita para el elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 fue nada más y nada menos que en el David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York. Entre los miembros del reparto y el equipo de producción asistieron Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Lady Gaga, así como invitados del mundo de la moda y la música.

Anne Hathaway apostó en esta ocasión por la elegancia clásica con un diseño a medida de Louis Vuitton inspirado en los años 50: un vestido con corpiño tipo bustier y falda acampanada. Completó el look con pendientes Diva’s Dream de Bvlgari y sandalias de raso a juego, logrando un estilismo delicado y sofisticado.

Anne Hathaway en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Nueva York (Foto: Instagram/@lft_magazine)

Meryl Streep, fiel a su impronta imponente, eligió una capa rojo escarlata de la colección Otoño/Invierno 2026 de Sarah Burton para Givenchy. Sumó guantes de ópera negros, zapatos al tono y grandes gafas de sol, en un look dramático y majestuoso que evocó a su icónico personaje Miranda Priestly.

Meryl Streep en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Nueva York (Foto: Instagram/@lft_magazine).

Por su parte, Emily Blunt rompió con el dress code al lucir un diseño de Alta Costura de Schiaparelli en tul marfil. El vestido, con efecto sfumato, bustier cubierto de plumas y múltiples capas de tul, destacó por su volumen y complejidad, fruto de miles de horas de trabajo artesanal.

Emilly Blunt en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Nueva York (Foto: Instagram/@lft_magazine).

Stanley Tucci optó por la sobriedad con un traje negro de Armani, camisa blanca y corbata gris.

Stanley Tucci en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Nueva York (Foto: Instagram/@lft_magazine).

Mientras que Lady Gaga sorprendió con un look “old Hollywood”: un vestido strapless negro con falda sirena, acompañado de aros de brillantes, peinado recogido y maquillaje con delineado cat eye y labios nude.

Lady Gaga en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Nueva York (Foto: Instagram/@111.magazine).

Londres, la última parada de la gira de El Diablo Viste a la Moda 2: los looks de los protagonistas

El pasado 22 de abril, el elenco del filme que estrena este 30 de abril arribó en la alfombra roja del Dominion Theatre en Londres. Anne Hathaway lució en esta oportunidad un diseño exclusivo de la firma Versace: se trató de un vestido de terciopelo negro con silueta de sirena y un corset estructurado con aberturas trasparentes laterales.

Anne Hathaway en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Londres (Foto: Instagram/@quiencom).

Meryl Streep, tal como lo hizo en casi todos los eventos de esta gira, eligió el tono rojo ‘Diet Coke’ - el color oficial de la secuela- en su atuendo de tres piezas de pantalón de sastrería negro de corte recto, con blusa de seda blanca, lazo al cuello y un espectacular abrigo rojo de satén de Prada.

Emily Blunt también apostó por el rojo con un original conjunto de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga, compuesto por un top palabra de honor que culminaba en una larga cola, pantalones de pinzas de corte recto y zapatos a tono.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en Londres (Foto: Instagram/@quiencom).

La gala ‘A Night With Runway’, celebrada el 23 de abril en la National Gallery en Londres, rindió homenaje a la revista dirigida por Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda 2, destacando la alta costura como tema central de los atuendos.

Emily Blunt optó por un minivestido tipo chaqueta de la colección de alta costura primavera/verano de Dior por Jonathan Anderson. Este diseño, confeccionado con cinco tejidos de tul superpuestos para simular el tweed negro, se complementó con medias semitransparentes y sandalias de tacón de Dior, bajo la dirección de su estilista Jessica Paster.

Anne Hathaway, Emily Blunt, Santely Tucci y Meryl Streep en la 'A Night With Runway' en la National Gallery de Londres en el marco de la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: AP).

Por su parte, Anne Hathaway eligió un diseño ‘custom made’ de Louis Vuitton, creado por su estilista Erin Walsh, que presentaba un estampado de rayas en blanco y negro con una estructura voluminosa.

Finalmente, Meryl Streep capturó la atención con un abrigo de Richard Quinn, que combinaba un tejido de pedrería azul noche y un gran lazo en el cuello. Este abrigo-capa, presentado en 2023, se completó con stilettos negros, manteniendo sus icónicas gafas de sol.

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