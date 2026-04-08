En plena cuenta regresiva para el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2), un evento inesperado sacudió al mundo de la moda y el entretenimiento: el encuentro cara a cara entre Meryl Streep, en la piel de Miranda Priestly, y Anna Wintour, la figura real que inspiró al personaje.

El momento, que fue publicado por la reviste Vogue y se volvió viral en redes sociales, tuvo lugar en un ascensor y funcionó como una brillante jugada promocional que mezcla cine, moda y cultura pop. Todo ocurrió en el marco de la portada de mayo de Vogue, donde ambas protagonizan una producción histórica.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

Allí, Streep aparece caracterizada como la temida editora de Runway, mientras Wintour, la exeditora de Vogue, despliega su clásico estilo, generando un “cruce de mundos” pocas veces visto.

EL MOMENTO DEL ENCUENTRO DE MIRANDA PRIESTLY Y ANNA WINTOUR EN UN ASCENSOR

El video que acompaña la producción recrea una escena digna de la película: ambas se encuentran frente al ascensor, se observan de arriba abajo y lanzan comentarios cargados de ironía.

“¿Te conozco de algún lugar?”, dispara Miranda Priestly. A lo que Wintour responde con referencias a eventos como desfiles de Chanel o la Met Gala, en un diálogo tan filoso como elegante.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

El guiño no es casual: desde el estreno de The Devil Wears Prada, el personaje fue asociado con la exeditora de Vogue, convirtiéndose en uno de los paralelismos más comentados de la cultura fashion.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

MODA, PODER Y COMPLICIDAD: LA PORTADA QUE HIZO HISTORIA

La producción, fotografiada por Annie Leibovitz, refuerza esa dualidad entre realidad y ficción con estilismos que reflejan el ADN de ambas figuras.

Mientras Streep adopta trajes estructurados, gafas oscuras y una actitud dominante —muy al estilo Priestly—, Wintour apuesta por abrigos impactantes y su sello inconfundible. El resultado: una imagen que resume décadas de influencia en la industria.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

Además de la sesión, ambas participaron de una entrevista donde hablaron de moda, carrera, familia y el impacto cultural de la película, consolidando una relación que pasó de la inspiración a la complicidad.

EL FENÓMENO DETRÁS DE “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2″

El revuelo por este encuentro llega en el mejor momento: la secuela se estrenará el 30 de abril de 2026 y ya es una de las películas más esperadas del año.

A casi 20 años del film original, la historia vuelve a poner en el centro a Miranda Priestly y al universo editorial de la moda, ahora adaptado a los desafíos actuales de la industria.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

La estrategia promocional no es casual: unir a Streep y Wintour en escena no solo apela a la nostalgia, sino que refuerza el mito que convirtió a Miranda en uno de los personajes más icónicos del cine.

CUÁNDO LA FICCIÓN SUPERA LA REALIDAD

Este encuentro no solo fue un guiño para fans: fue una declaración de poder. Dos mujeres que marcaron —cada una a su manera— la historia de la moda y el entretenimiento, juntas en una escena que parece sacada de una película… pero es completamente real.

Y si algo dejó claro este momento es que, en 2026, Miranda Priestly sigue más vigente que nunca.

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