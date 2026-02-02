Los fanáticos de uno de los films más recordados de las últimas décadas recibieron una nueva dosis de la secuela. Este domingo se estrenó el nuevo tráiler de El Diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), que reúne nuevamente en pantalla a las icónicas Miranda Priestly y Andy Sachs.

En un minuto y medio, Meryl Streep y Anne Hathaway retoman los personajes que las convirtieron en íconos del cine. Al ritmo de “Vogue” de Madonna, Andy regresa a los pasillos de Runway como una nueva editora y no logra que Miranda recuerde su paso por allí, dos décadas atrás.

Emily Blunt en El Diablo viste a la moda 2 (Foto: gentileza Disney / 20th Century Studios)

La secuela vuelve a reunir al elenco principal: además de Streep y Hathaway, regresan Emily Blunt y Stanley Tucci, bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna. A ese núcleo se suman nuevos nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

El avance anticipa la atmósfera competitiva y glamurosa que caracterizó al film original casi 20 años atrás, con la relación entre Miranda y Andy como eje central y con guiños a los looks y frases que se volvieron clásicos.

Meryl Streep y Stanley Tucci en El Diablo viste a la moda 2 (Foto: gentileza Disney / 20th Century Studios)

Según la sinopsis oficial, la trama seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener Runway en medio de una industria en transformación, y a Andy en una etapa diferente de su vida profesional.

Póster de El Diablo viste a la Moda 2 (Foto: gentileza 20th Century Studios)

La película tiene fecha de estreno confirmada para el 1° de mayo de 2026, cuando se espera que la secuela recupere el impacto cultural de la original y vuelva a instalarse en el centro de la conversación cinematográfica.

