Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar “The Souffleur”, la nueva película del director argentino Gastón Solnicki, en una función especial en el MALBA el próximo 31 de enero.

El film tendrá además su estreno oficial durante el mes de febrero en el mismo museo.

“The Souffleur” es una coproducción entre Austria y Argentina, protagonizada por Dafoe, quien también participa como productor ejecutivo.

De qué trata “The Souffleur”

La historia sigue a Lucius Glanz, un hombre que, tras treinta años administrando un icónico hotel en Viena, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que planea demolerlo y rediseñarlo.

Frente a esta amenaza, Lucius, junto a su hija y un pequeño grupo de empleados leales, inicia una cruzada desesperada para preservar la vida que construyó. Lo que se despliega es una trama de desvíos, espionaje y una lucha casi paranoica por conservar un mundo que se desvanece y el único hogar que ha conocido.

Reparto de “The Souffleur”

El elenco de “The Souffleur” está encabezado por Willem Dafoe como Lucius Glanz, acompañado por Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki, Claus Philipp y Camille Clair, en un reparto que potencia el clima enrarecido y melancólico del film.

Ficha técnica de “The Souffleur”

Dirigida por Gastón Solnicki y con guion escrito junto a Julia Niemann, la película cuenta con una duración de 78 minutos y se desarrolla en inglés, alemán e italiano. La dirección de fotografía está a cargo de Rui Poças.