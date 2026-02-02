Después de casi dos décadas en el informativo de Telefe, Pilar Smith decidió dar un giro radical a su carrera en 2026.

La periodista dejó atrás la formalidad de las noticias duras para sumarse al exitoso LAM en la pantalla de América TV, donde ya se convirtió en una figura icónica del panel con su característico cuaderno de noticias.

Pero su agenda laboral no termina ahí: este año la rubia regresa a Radio La Red AM 910, nada menos que junto a Toti Pasman en su programa PASMAN 910. La emisora apuesta fuerte a su segunda franja matutina, que se emitirá de 9 a 12 horas a partir del miércoles 18 de febrero, con Smith aportando la información picante del mundo del espectáculo con su habitual estilo sin filtro.

Pilar Smith en La Jaula de la Moda (Foto: Instagram @pilusmith)

EL EQUIPO DE PASMAN 910: ESPECTÁCULOS, POLICIALES Y DEPORTES

Pilar Smith se incorpora a un staff completo y multidisciplinario en PASMAN 910. Junto a ella, el programa contará con Martín Candalaft en Policiales, Mariano Beldyk en Política, Enrique Pellemberg en Deportes y el humor estará a cargo de Pato Muzzio.

Esta combinación busca ofrecer una segunda mañana radiofónica dinámica y variada, donde el espectáculo tendrá un lugar destacado gracias a la experiencia y las fuentes de Smith, quien se formó en el periodismo de espectáculos a fines de los años 90 y construyó una carrera sólida a lo largo de más de dos décadas.