Desde su celda en la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, Morena Rial sigue siendo protagonista del mundo del espectáculo. Esta vez, la hija de Jorge Rial tomó una decisión contundente: iniciar acciones legales contra Pilar Smith, panelista de LAM, por haber hablado públicamente sobre supuestos amarres, rituales y trabajos de brujería que habría solicitado antes de su detención.

La información fue revelada por Ángel de Brito en su programa: “More, al enterarse de los dichos de la periodista, le pidió a Martín Leiro, su abogado, que le mande una carta documento por lo que dijo del amarre y las brujerías”, contó el conductor.

La respuesta de Pilar Smith no se hizo esperar. Con la firmeza que la caracteriza, la angelita lanzó: “Si la presidiaria me quiere mandar una carta documento, le aviso que Alejandro Cipolla, que es mi amigo, me va a ayudar a mí”, dejando en claro que no se dejará intimidar.

Martín Leiro, defensor de Morena Rial, habló en el programa ISPA y ratificó la molestia de su clienta: “Morena está muy enojada con ciertos periodistas, reflotó cosas completamente viejas, una panelista del LAM, Pilar Smith. Si ella me lo pide, le armo una demanda”, sentenció el letrado, abriendo la puerta a una posible batalla judicial.

Pilar Smith en La Jaula de la Moda (Foto: Instagram @pilusmith)

¿Qué dijo Pilar Smith que desató el escándalo?

Todo comenzó cuando la panelista reveló en LAM detalles sobre supuestas prácticas esotéricas que Morena habría encargado. “Vamos a empezar con lo light”, introdujo Smith antes de detallar una serie de pedidos que, según su versión, habrían ido escalando en intensidad.

“Le pedía encender velas para conseguir trabajo en televisión”, comenzó la periodista. Pero el relato se puso más denso: “Ahora también le pedía rituales, aparentemente, el tema del último embarazo fue producto de un ritual, ella quería quedar embarazada”.

Según Pilar Smith, los supuestos pedidos no se limitaban a cuestiones laborales o sentimentales. “Por otro lado le solicitó distintos amarres, relacionados a sus parejas, así como endulzamientos”, agregó.

Pero la bomba más fuerte llegó cuando mencionó a Jorge Rial: “Pero en ese caso ya entraba Jorge Rial, para que ella le pudiera pedir distintas cosas materiales, lo quería doblegar”, afirmó la angelita, generando shock en el estudio.

Y cerró con una revelación aún más polémica: “Y después pidió pactos, todo relacionado al dinero”, sentenció, en referencia a supuestos rituales relacionados con lo económico.