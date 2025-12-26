Morena Rial pasó su primera Navidad tras las rejas y decidió contar su verdad en medio de versiones cruzadas sobre cómo transitó la Nochebuena en el penal de Magdalena, donde está detenida desde el 1 de octubre. La hija de Jorge Rial eligió escribir una carta para aclarar su situación y, sobre todo, para explicar la decisión que más le duele: no ver a su hijo en persona durante las fiestas.

En los últimos días, circularon distintas versiones sobre cómo fue la noche de Morena en la cárcel. Según el panelista Fede Flowers, la joven habría pasado la fecha “hundida en la depresión”, cenando con una compañera de pabellón y entre lágrimas. Sin embargo, el abogado Alejandro Cipolla salió a desmentirlo y aseguró a TN Show: “Morena no tiene compañeros. Se fue a dormir temprano. Ella está sola y luego de las 20 no se puede mover de la celda”.

Ante el revuelo, Morena Rial decidió romper el silencio y envió un mensaje contundente desde el penal a La mañana de Moria (eltrece). “La voy a hacer corta: yo, More Rial, comunico que quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un pequeño grupo de allegados. Cualquier cosa que se diga en boca de otros o de otras personas es más de lo mismo: inventos”, escribió la joven.

Jorge Rial y su hija Morena

Por qué Morena Rial no quiso recibir a su hijo en la cárcel

En su carta, Morena también se refirió a la difícil decisión de no recibir la visita de su hijo Amadeo durante las fiestas. “Espero solucionar esta situación lo antes posible y mi intención de estar mejor y también explicar por qué no quise que mi hijo me venga a ver, por el motivo que mis abogados me gestionaron videollamadas”, detalló.

Unidad 51 - Magdalena, donde está presa Morena Rial (Foto: web)

“No es que no quiera que esté mi hijo aquí, simplemente me parece que no es el ámbito en este momento”, aclaró Morena, dejando en claro el dolor que le genera la distancia, pero también su deseo de proteger a su hijo de la realidad que atraviesa.

A su vez, el abogado de More, Martín Leiro, dijo a DDM (América) que “todas las versiones que circulan son falsas”, además de puntualizar que la joven “cenó con la celadora” en Nochebuena.