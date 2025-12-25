Morena Rial atraviesa uno de los momentos más duros desde que quedó detenida en en el penal de Magdalena. Mientras la Justicia avanza con la investigación que la tiene como imputada, la hija de Jorge Rial pasó su primera Navidad privada de la libertad, en medio de la incertidumbre y el impacto emocional que genera estar lejos de su entorno.

En los días previos a las fiestas, Morena había manifestado su intención de trabajar dentro del penal para intentar adaptarse a la rutina carcelaria y encontrar algo de estabilidad. Sin embargo, la llegada de la Nochebuena terminó por profundizar su malestar.

El periodista Fede Flowers contó detalles sobre cómo vivió Morena la Nochebuena en el penal. Según relató en sus redes sociales, fuentes cercanas a la joven le aseguraron que fue “la peor noche” para ella desde que está detenida.

“Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs, cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, detalló Flowers sobre el estado de ánimo de la mediática.

La escena fue de pura tristeza: Morena pasó la mayor parte de la noche encerrada en su celda, sin ganas de compartir el momento con otras internas. Recién cerca de la medianoche aceptó salir, pero la cena fue apenas un trámite antes de volver a la soledad. El brindis, marcado por el llanto, cerró una de las noches más difíciles para la hija del conductor.

Morena está imputada por robo agravado bajo la modalidad de “escruche” y la Justicia investiga su presunta participación en una banda delictiva. La causa se inició en enero de 2025 y está a cargo de la Fiscalía de San Isidro. Por ahora, su situación procesal sigue bajo análisis y no hay definiciones inmediatas sobre su futuro.

Morena Rial (Foto: captura América TV)

En medio de este panorama, Morena también enfrentó cambios en su defensa: en las últimas semanas, su abogado Alejandro Cipolla se apartó de la causa y en su lugar quedaron Martín Leiro y Marcelo D’Angelo. Además, la Justicia ya le rechazó un pedido de prisión domiciliaria y su equipo legal espera reformular la solicitud.

Mientras la investigación sigue su curso, el presente de Morena Rial está marcado por la soledad, la angustia y la espera. La Navidad, lejos de su familia y de la vida mediática que siempre la rodeó, profundizó el bajón anímico de la joven, que enfrenta días de mucha incertidumbre y preocupación por lo que vendrá.

