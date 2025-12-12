La situación de Morena Rial dentro de la cárcel sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que se conociera el resultado del test de embarazo que le realizaron tras el pedido de sus abogados.

El representante legal de la mediática, Alejandro Cipolla, confirmó en diálogo con TN Show que el resultado fue negativo.

Sin embargo, aclaró que Morena será sometida a una extracción de sangre para descartar cualquier duda, debido a los antecedentes de su último embarazo.

Según explicó Cipolla, en el pasado los test de embarazo que se realizó Morena para saber si esperaba a Amadeo también dieron negativos, y recién pudo confirmar la noticia con análisis más específicos. Por eso, el equipo legal insiste en realizar estudios complementarios.

Qué pasará si se confirma el embarazo de Morena Rial

En caso de que los análisis de sangre confirmen un embarazo, los abogados de la hija de Jorge Rial planean pedir nuevamente a la Justicia que se revise la solicitud de arresto domiciliario. El objetivo es garantizar la salud de Morena y la del posible bebé.

El pedido especial de Morena Rial desde la cárcel

En medio de los rumores y la incertidumbre, Morena hizo un pedido especial desde la cárcel. Todo salió a la luz después de que sus abogados confirmaran que tiene un atraso en el período menstrual, lo que encendió las alarmas sobre un posible embarazo.

Este jueves, al aire de DDM (América), Alejandro Cipolla contó que su defendida está sola en una celda y no puede estar mezclada con la población general por cuestiones de seguridad. “Normalmente, ninguna persona que esté expuesta a los medios está con la población por temor a que les pase algo”, explicó el abogado.

Cómo vive Morena Rial sus días en prisión

El periodista Guido Zaffora reveló detalles sobre el estado anímico de Morena: “Está sin hacer nada, no tiene televisor porque no está en un espacio común, sino en una celda sola”. Además, contó que le llevaron lápices de colores y que ella pide mucha gaseosa para pasar el tiempo.

Por su parte, Martín Leiro sumó que Morena “no está pasando buenos días”. La semana pasada, la mediática estaba de mejor humor porque tenía la esperanza de que le dieran la domiciliaria, pero el resultado negativo del test fue “un palazo” para ella.