A casi tres meses de la detención de su hija Morena Rial, quien permanece alojada en el penal de Magdalena, Jorge Rial compartió en Instagram distintas postales de un fin de semana muy especial junto a sus nietos, Amadeo y Francesco, que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

Amadeo, el hijo menor de Morena, vive actualmente con el conductor y con Rocío Rial, quienes se hacen cargo de su cuidado desde que su hija está privada de la libertad.

En tanto, Francesco reside en Córdoba junto a su papá, Facundo Ambrosioni, y no ve a su madre desde hace casi un año. La visita del niño a Buenos Aires fue un motivo de enorme alegría para Rial y así lo expuso en redes.

EL DÍA DE PILETA DE JORGE RIAL CON SUS NIETOS

En una de las historias que subió a Instagram, Rial escribió: “La más hermosa de las visitas”, acompañando una imagen en la que se lo ve compartiendo un momento de relax con Amadeo en brazos mientras Francesco disfruta de la pileta.

Jorge Rial (Foto del Instagram @jrial)

Otra de las fotos que publicó mostró un instante cotidiano pero cargado de ternura: Francesco sentado, acompañado por la mascota de la casa, que no se despega de él. Sobre esa imagen, Rial sumó una frase breve pero contundente: “Acá hay amor”.