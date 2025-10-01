La situación de Morena Rial dio un giro dramático este miércoles, cuando fue trasladada por primera vez a un penal: la Unidad 51 Femenina de Magdalena. Según relató su abogado, Alejandro Cipolla, la influencer está completamente aislada, sin contacto con otras internas y en condiciones que calificó de “inhumanas”.

Morena Rial detenida nuevamente (Foto: Twitter / X)

La realidad de Morena Rial en la cárcel

Morena Rial todavía no fue procesada, pero ya se encuentra encerrada en el área de “buzones”, un sector de aislamiento extremo dentro del penal.

“Los penales son para los procesados y, por ende, no la pueden subir con población. Está encerrada en el área de buzones, que no tiene contacto con nadie y es muy chiquitito”, explicó Cipolla en declaraciones a DDM.

Video: El Observador

El abogado detalló que espera novedades sobre el procesamiento para este jueves. Mientras tanto, la joven permanece sola, sin acceso a elementos básicos para su estadía.

Sin colchón, comida ni ropa: la denuncia de Alejandro Cipolla

La preocupación de Cipolla es total. “La realidad es que no tiene absolutamente nada, la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Para mañana, mandé un letrado de mi confianza para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un celular”, contó el abogado, que atraviesa un postoperatorio y no puede movilizarse hasta Magdalena.

Alejandro Cipolla en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

El periodista Guido Záffora sumó que Morena “no tiene comida, ropa ni colchón”, lo que agrava aún más el cuadro.

Temor por su integridad y salud mental

Cipolla insistió en que teme por la seguridad de Morena Rial: “Cuando son personajes famosos, suelen tratar de dejarlos aislados de la población. Hay que recordar que ella, en el hecho que se le indilga, participó con un menor, eso puede generar algún tipo de violencia con las internas”.

El abogado también se mostró muy preocupado por el estado emocional de su defendida. “La tortura y el abandono por parte de la madre generan sus quiebres”, aseguró. Y agregó: “Esta patología fue producto de esta desidia en las encomiendas judiciales”.







