Morena, la hija de Jorge Rial, fue detenida nuevamente porque incumplió las medidas que la Justicia había impuesto y que le permitían continuar en libertad.

Según el abogado Alejandro Cipolla, Amadeo, el hijo menor de Morena quien el próximo martes cumplirá su primer año, quedó al cuidado de su hermana Rocío Rial. “En mejores manos no va a estar”, afirmó.

Este miércoles 1 de octubre, el ingreso de Morena Rial en la unidad femenina del penal de Magdalena quedó registrado en imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

Morena Rial fue trasladada al Penal de Magdalena (Foto: web)

Ubicada a 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la influencer va a estar en una celda sola hasta que dure la evaluación y luego la subirían con el resto de la población.

