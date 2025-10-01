El ingreso de Morena Rial en la unidad femenina del penal de Magdalena quedó registrado en imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

“No entiendo por qué el servicio penitenciario difunde los videos. No entiendo la animosidad de sacarle la foto esposada y mandarle a la prensa. Podría decir que la revictimizan o denunciarlos por estas prácticas”, se quejó el abogado de Morena.

La decisión contra la hija de Jorge Rial se tomó porque incumplió las medidas que la Justicia había impuesto y que le permitían continuar en libertad, mientras se tramita la causa donde está procesada por robo.

Mamá de Amadeo, quien el próximo martes cumplirá su primer año, su amigo Alejandro Cipolla confirmó que el bebé quedó al cuidado de su hermana Rocío Rial. “En mejores manos no van a estar”, afirmó.

Cómo pasará Morena Rial sus primeras horas presa

Ubicada a 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la influencer va a estar en una celda sola hasta que dure la evaluación y luego la subirían con el resto de la población.

Pese a estar recluida, Morena contaba con el celular en su poder y desde ahí comunicó que Cipolla volvía a ser su abogado tras la desvinculación de Miguel Ángel Pierri.