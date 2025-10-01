En medio de la incertidumbre por la situación judicial de Morena Rial, su abogado Alejandro Cipolla contó en el programa El Diario de Mariana cómo planea protegerla el tiempo que siga en la cárcel.

El letrado fue tajante: “No le doy dinero a nadie”, y explicó que la clave está en los vínculos que mantiene con otros detenidos y abogados penalistas. Así, contó que recurrirá a una práctica habitual entre defensores: “Uno le puede pedir a un cliente preso, ‘fijate que va a ir tal persona…’, así se maneja normalmente”.

Morena Rial detenida nuevamente (Foto: Twitter / X)

Luego, el abogado remarcó que no se trata de entregar dinero ni bienes a otras internas sino de la red de contactos que utiliza en estos casos: “Yo soy abogado penalista, no es que solo defiendo famosos, defiendo infinidades de personas que están privadas de la libertad o no, y tranquilamente puedo llamar a cualquiera que esté ahí y pedirle”.

ASÍ ES EL PENAL DE MUJERES DONDE PASA SUS DÍAS MORENA RIAL

Nombre completo: Unidad 51 Femenina de Magdalena.

Ubicación: Forma parte del complejo penitenciario Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Apertura: Inaugurada en diciembre de 2005 como Sub-Unidad Femenina dependiente de la Unidad 28 Magdalena.

Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena (Foto: web)

Infraestructura:

Planta baja: Pabellón semi-abierto bajo modalidad estricta y atenuada. Acceso a jardín y áreas de talleres. Cocina y Salón de Usos Múltiples (SUM). Pabellón de Separación del Área de Convivencia (PSAC) con 3 celdas unicelulares. Pabellón de Sector de Seguridad con 3 celdas para 8 personas cada una. 2 celdas de admisión.

Primer piso: Pabellón Común con 13 celdas, cada una con capacidad para 9 internas. Pabellón de buena conducta y para estudiantes. Cada pabellón cuenta con lavadero, duchas y baños.



Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena (Foto: web)

Actividades y programas:

Talleres y labores en cocina, limpieza, economato, jardín y huerta.

Actividades físicas.

Cursos de asistencia infantil, artesanías y costura.

Educación formal: escuela primaria y secundaria.

Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena (Foto: web)

