A 52 días de su detención, la situación de Morena Rial continúa generando preocupación, pero su abogado, Martín Leiro, llevó tranquilidad y reveló un dato clave sobre la relación de la joven con su padre, Jorge Rial.

En diálogo con el programa de Carmen Barbieri en elnueve, el letrado habló sobre el estado anímico de Morena en el penal de Magdalena y sorprendió al confirmar que hubo un reencuentro emocional entre padre e hija.

Cómo está Morena Rial en la cárcel y el giro inesperado en su relación con Jorge (elnueve)

CÓMO ESTÁ MORENA RIAL EN LA CÁRCEL

Leiro fue directo al describir cómo atraviesa Morena su detención, a la espera de la prisión domiciliaria.

“En relación a su estado anímico, está como cualquier otro detenido, con las angustias de cualquier otro detenido. Es normal que por momentos se ponga mal; cualquiera que está detenido va a sentirse así”, djo Leiro.

A la vez, llevó calma sobre su situación personal dentro del penal: “No es que está atravesando un momento que tengamos que poner bajo la lupa en cuanto a su integridad física, ni mucho menos”.

El abogado destacó además que la acompaña de cerca: “Vamos a verla todas las semanas a esta Magdalena, hablamos con ella a diario y estamos atrás de cada pequeño detalle”.

Morena Rial fue trasladada al Penal de Magdalena (Foto: web)

EL CAMBIO ROTUNDO EN EL VÍNCULO CON JORGE RIAL

La parte más llamativa del testimonio de Leiro tuvo que ver con la relación entre Morena y su padre: “Estoy en constante comunicación con su papá, el cual lejos de soltarle la mano, está más afianzado que nunca”.

Luego explicó que se produjo un acercamiento importante entre ambos: “Se han revinculado como padre e hija. Es algo que nos pone muy contentos a todos. Están teniendo comunicación fluida”.

Incluso reconoció que no siempre fue así: “Apenas asumimos la defensa, no te voy a mentir, no tenía comunicación con él. Pero se dio cuenta de la contención que estamos llevando y la seriedad con la que trabajamos. Hubo un acercamiento y ahora tenemos diálogo fluido con Jorge”.

Vale recordar que Jorge Rial renunció a Argenzuela para ocuparse de su salud y de los problemas familiares, y lo está haciendo lejos de las cámaras, en silencio.