El pasado 25 de abril, Fabiana Cantilo volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas del país. En el Auditorio de Belgrano presentó “Rock & Sinfo”, un espectáculo ambicioso que combina su esencia rockera con arreglos sinfónicos, elevando sus clásicos a una nueva dimensión sonora.

El recital formó parte de la apertura de la temporada 2026 de Galaxias Creativas, una propuesta que reúne conciertos sinfónicos, espectáculos audiovisuales y teatro musical para toda la familia.

Con esta programación, la productora reafirma su apuesta por experiencias escénicas híbridas y de alto impacto.

Desde el inicio, la puesta se sintió distinta: elegante, potente y emocional, con dirección musical de Cay Gutiérrez, quien logró un equilibrio preciso entre la energía del rock y la profundidad de una orquesta.

La cantante de rock nacional se presentó en el Auditorio de Belgrano el sábado pasado.

Tres horas de hits, emoción y conexión total

El show se extendió por casi tres horas, en las que Cantilo recorrió todas las etapas de su carrera. No faltaron los temas que marcaron generaciones, reinterpretados con una intensidad renovada gracias al formato sinfónico.

Pero más allá de la impecable ejecución musical, hubo algo que sostuvo todo el recital: la conexión genuina con el público. Fabiana se mostró cercana, divertida y profundamente entregada, generando una atmósfera íntima incluso en los momentos más épicos del show.

Invitados de lujo y cruces históricos

La noche también tuvo momentos especiales con la participación de grandes nombres del rock nacional. Subieron al escenario Pipo Cipolatti, Fena Della Maggiora y Lisandro Aristimuño, entre otros artistas, aportando matices y generando cruces que celebraron distintas épocas y estilos.

Cada aparición fue recibida con entusiasmo, reforzando la idea de que el show no solo era un recorrido por la obra de Cantilo, sino también un homenaje colectivo al rock argentino.

Fabiana Cantilo. (Foto: @fabitacontenta)

“Rock & Sinfo”: una experiencia que resignifica su obra

Lejos de ser un simple repaso de hits, “Rock & Sinfo” funciona como una relectura artística. Los arreglos sinfónicos no decoran: transforman. Cada tema adquiere una nueva textura, más cinematográfica y expansiva, sin perder la esencia que los convirtió en clásicos.

Además, el show incluyó momentos inéditos y estrenos exclusivos, aportando frescura a una propuesta que podría haberse quedado en la nostalgia.