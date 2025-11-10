Este 10 de noviembre, Jorge Rial sorprendió a su audiencia al anunciar en vivo su renuncia a Argenzuela, el ciclo radial que conduce por Radio 10 y que también se emite por C5N.

Con un mensaje sincero y emotivo, el periodista explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado, tras varios años de intenso trabajo.

“Tomé la decisión de dejar la radio. O sea, con mucho dolor, porque, primero, que nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno, muy bueno para afuera y muy bueno para adentro. Armamos un equipo muy sólido, muy fuerte”, comenzó diciendo Rial al aire.

Video: Jorge Rial anunció en vivo su renuncia a Argenzuela

EL MOTIVO DE LA RENUNCIA DE JORGE RIAL A ARGENZUELA

En su reflexión, el conductor dejó en claro que su decisión tiene que ver con su salud y su vida personal, luego de atravesar momentos difíciles en los últimos años.

“Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben. Un infarto”, explicó Rial.

En el mismo tono, continuó: “En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí. Para descansar un poquito más. Para ponerme las pilas. Para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”.

