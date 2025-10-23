Yanina Latorre hizo fuertes declaraciones sobre Morena Rial en SQP, luego de conocerse que la Justicia le negó el pedido de arresto domiciliario por no presentar un domicilio apto.

Inicialmente, la conductora sorprendió al salir en defensa de Jorge Rial. “Rial le soltó la mano a su hija y lo felicito por eso”, lanzó Yanina sin filtros, al analizar la situación judicial de Morena, quien permanece detenida en la cárcel de Magdalena.

Luego, Latorre fue lapidaria al referirse al comportamiento de la joven: “Esta chica me pone loca. Salió a robar a mano armada con un bebé, tiene otro chico abandonado. Rial le soltó la mano y no lo voy a criticar nunca, yo hubiera hecho lo mismo”.

Yanina Latorre quiere a Morena Rial presa (Captura de SQP, América TV)

YANINA LATORRE QUIERE A MORENA RIAL TRAS LAS REJAS

Mirando a cámara, Yanina fue por más: “Morena tiene casi 30 años y toda la vida se dedicó a afanar. Le robó al mismo padre, al país entero, y cuando lo hacía, nunca se arrepintió”.

“No fue al psicólogo, no se presentó en el juzgado, no hizo nada. Ahora está presa y dicen que está deprimida. Pero cuando robás y sos un delincuente, terminás preso”.

Sobre la decisión de la Justicia de negarle la prisión domiciliaria, la conductora de América agregó: “La casa es marginal. No hay cocina... Tocó fondo de tal manera que ni siquiera tiene un departamento donde quedarse. Ojalá se quede presa y pague por lo que hizo”.

“Morena Rial cuando vino a LAM nos afanó a todas”, cerró Yanina Latorre e SQP, con contundencia.

