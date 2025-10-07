A poco de que se cumpla el primer cumpleaños de su hijo, Morena Rial atraviesa un momento muy delicado mientras sigue detenida en el penal de Magdalena.

En el ciclo Mujeres Argentinas (eltrece), Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la joven, se refirió a su estado de salud mental y reveló un dato médico que generó gran preocupación.

“Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó Cipolla en diálogo con el programa.

El letrado agregó que este diagnóstico fue constatado por profesionales del Servicio Penitenciario: “Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”.

El diagnóstico médico de Morena Rial (Foto: eltrece)

MORENA RIAL, ANGUSTIADA POR NO ESTAR EN EL PRIMER AÑO DE SU HIJO AMADEO

Cipolla también se refirió al difícil momento emocional que atraviesa Morena: “Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos desencontrados”.

Por su parte, Martín Leiro, actual abogado de Morena Rial, también fue consultado en el programa y coincidió en que su defendida se encuentra “muy afectada emocionalmente” y “en tratamiento”, mientras continúa el proceso judicial.