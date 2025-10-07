Desde su ingreso al penal de Magdalena, Morena Rial no ha dejado de generar polémica puertas adentro. La hija de Jorge Rial fue trasladada el 1 de octubre a la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel bonaerense exclusiva para mujeres, y su llegada ya despertó molestia entre las internas, que acusan que la mediática recibe un trato diferencial.

Según contó Marcela Tauro en Intrusos, las presas están furiosas con Morena porque aseguran que tiene privilegios que no le corresponden al resto. Desde su ingreso, la Rial está aislada en el área de buzones.

“Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, explicó la panelista en el ciclo de América TV.

Morena Rial fue trasladada al Penal de Magdalena (Foto: web)

Entre los principales reclamos, las internas apuntan a que no pueden verla ni cruzarse con ella porque se encuentra aislada del resto. “Dicen que el lugar está tapado, que está en otro lado”, detalló Tauro.

Por si fuera poco, el malestar creció aún más con la noticia de que sus abogados ya habrían solicitado la prisión domiciliaria, argumentando que Morena tiene a su cargo un bebé muy pequeño, lo que podría habilitar el beneficio.

“La prisión domiciliaria sería inminente. Tiene un bebé muy pequeño, y ese sería el principal motivo por el cual se solicita el beneficio”, expuso Rodrigo Lussich.

Morena Rial, el penal de Magdalena donde pasará sus días (Foto: web)

MORENA RIAL, ¿CON TRATO VIP EN LA CÁRCEL?

Aunque desde el Servicio Penitenciario Bonaerense no confirmaron oficialmente ningún privilegio especial para la joven, las internas aseguran que su presencia altera la dinámica habitual del penal y genera diferencias que alimentan el malestar general.

Mientras tanto, Morena Rial permanece detenida por no haber cumplido con las condiciones impuestas por la Justicia en su excarcelación extraordinaria, en el marco de una causa por robo. Su situación judicial aún no está resuelta.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.