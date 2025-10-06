Morena Rial podría recuperar la libertad muy pronto. Según reveló su abogado, Alejandro Cipolla, en el programa Mujeres Argentinas, la joven estaría a punto de volver al régimen de prisión domiciliaria tras pasar su primer fin de semana en el penal de Magdalena.

“Pedirían la excarcelación y obviamente la prisión domiciliaria de Morena Rial, porque recordemos que está hace unos días detenida y hoy no puede estar en el cumpleaños de su hijo”, detallaron en el ciclo de eltrece.

Consultado por las nuevas condiciones que deberá cumplir la hija de Jorge Rial para no volver a prisión, Cipolla explicó: “Creo que el tratamiento psiquiátrico, pero igualmente lo iba a ofrecer yo. No se puede mover de su domicilio. Más de eso no le pueden solicitar porque ya la tenés restringida en el penal”.

Alejandro Cipolla en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

El letrado también adelantó que Morena podría retomar sus estudios mientras dure el proceso judicial: “Lo que puedo hacer es que comience a estudiar. Un trabajo en blanco es difícil que tenga si no se puede mover del domicilio”, reconoció.

Pot último, el entrevistado remarcó que uno de los principales obstáculos para el regreso al hogar tiene que ver con conseguir un lugar donde cumplir la detención: “Tenemos el inconveniente del domicilio, porque mucha gente no le quiere alquilar a Morena Rial”, cerró el abogado.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ ALEJANDRO CIPOLLA, EN MEDIO DE LA CAUSA JUDICIAL DE MORENA RIAL: “ESO NO VA A SUCEDER”

La situación judicial de Morena Rial sigue sumando capítulos, y su abogado, Alejandro Cipolla, salió a responder de manera contundente en sus redes sociales.

En medio de rumores y fuertes cuestionamientos por su defensa, el letrado compartió un mensaje dirigido a quienes lo critican por representar a la hija de Jorge Rial: “Para todas las personas que me envían mensajes pidiéndome que no ayude más a @moreerial o las constantes agresiones, informo que eso no va a suceder y voy a seguir en su defensa técnica”, posteó en Instagram Stories.

Con estas palabras, Cipolla dejó en claro que no dará un paso al costado, pese a los comentarios en contra y la presión mediática que rodea la causa.