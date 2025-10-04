Alejandro Cipolla habló de la detención de Morena Rial en diálogo con El Diario de Mariana, respondió cómo se tomó la mediática esta privación de su libertad y dejó en claro si está arrepentida o no de los hechos delictivos por los que enfrenta una causa judicial.

“¿Ella está arrepentida de lo que pasó? ¿Crees que está tomando conciencia de por qué está en esta situación?”, le preguntó Mariana Fabbiani al letrado, quien contestó: “Sí, obvio, ella está destruída. Le permitieron tener un teléfono, dentro de la provincia de Buenos Aires es legal”.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Además contó cómo planea protegerla el tiempo que siga en la cárcel: “Uno le puede pedir a un cliente preso, ‘fijate que va a ir tal persona…’, así se maneja normalmente. Yo soy abogado penalista, defiendo infinidades de personas que están privadas de la libertad o no, y tranquilamente puedo llamar a cualquiera que esté ahí y pedirle”.

EL DESESPERADO PEDIDO DE MORENA RIAL DESDE LA CÁRCEL POR SU HIJO AMADEO

En medio de su detención, Morena Rial realizó un pedido por el cumpleaños de uno de sus hijos: solicitó a la Justicia poder comunicarse con Amadeo a través de una videollamada para saludarlo.

La información fue revelada por Pampa Mónaco en el programa Mujeres Argentinas, donde detalló el procedimiento que debe seguir la mediática para poder tener contacto con el pequeño.

Según explicó el periodista, Morena presentó un escrito para pedir la autorización de la jueza a cargo de su causa. “Esto tiene que tener la anuencia de la jueza, que Morena pueda comunicarse mediante videollamada con el chiquito”, aseguró el cronista.

