A 24 horas del traslado de Morena Rial a la Unidad 51 del penal de Magdalena, en A la Barbarossa dieron detalles de la primera noche en prisión de la hija de Jorge Rial.

En el programa conducido por Georgina Barbarossa contaron que Morena no tiene ropa, comida ni colchón y que fue “ubicada en el área de buzones del penal”.

QUÉ SIGNIFICA QUE MORENA RIAL ESTÉ AISLADA EN EL ÁREA DE BUZONES

Que una persona privada de libertad esté “aislada en el área de buzones” en la Unidad 51 de Magdalena significa que la presa está ubicada en un módulo o área específica de buzones (celdas o módulos de aislamiento) para ser separada del resto de los internos.

Esta medida puede adoptarse por decisión del establecimiento penitenciario, ya sea por razones de seguridad, disciplina o para proteger a la persona.

Morena Rial, presa en el penal de Magdalena (Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa)

MORENA RIAL TIENE UN IMPORTANTE “CUADRO DE DEPRESIÓN”

Pía Shaw leyó el escrito presentado por Miguel Ángel Pierri tras ser apartado por Morena de su defensa, en el que explicitó los problemas de salud mental de la joven.

“La señorita Rial se encuentra afectada hace un tiempo por un cuadro de depresión significativo, con nivel de frustración y algunos aspectos o trastornos en su personalidad que con seguridad, un esmerado tratamiento profesional, le posibilitará superarlo”, expuso el letrado, y la penalista de Telefe lo compartió en vivo.

CÓMO SE ENCUENTRA MORENA RIAL EN EL PENAL DE MAGDALENA: HABLÓ SU ABOGADO

Martín Leiro, quien asumió la defensa de Morena Rial, habló en A la Barbarossa sobre las primeras horas en prisión de la influencer.

Confirmó que transita por un cuadro depresivo y reveló qué fue lo primero que le dijo desde el penal.

“Estamos consternados por la situación que está viviendo Morena. Está muy mal en el lugar. Avalo cien por ciento lo que dijo el doctor Pierri”, dijo Leiro.

“Yo pedí un recurso de reposición para revertir la situación, un arresto domiciliario por el tema de Amadeo y solicitamos evaluación psicológica y psiquiátrica”, continuó el abogado.

Y agregó: “Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Ayer, apenas llegó a la Unidad, me llamó y me dijo ‘el domingo tráiganme a Amadeo’”.

