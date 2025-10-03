El caso de Morena Rial volvió a generar polémica en la mesa de DDM (América TV), donde se reveló que la Justicia le exige a la hija de Jorge Rial que entregue su teléfono celular como parte del proceso en su contra.

Según contó el programa, la defensa de la joven —encabezada por el abogado Alejandro Cipolla— ya adelantó que no entregará las claves de acceso al dispositivo. “No tiene sentido. No las voy a entregar ni de casualidad”, sostuvo el letrado, asegurando que esta medida no puede usarse como argumento para mantenerla detenida.

La situación se complejiza en el terreno judicial. Tal como detallaron en DDM, existe una verdadera guerra de abogados: por un lado, la defensa anterior integrada por Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto, y por otro, el actual equipo legal de Cipolla y el doctor Leiro.

En las últimas horas, se presentó un documento ante la jueza y el fiscal Ferrari en el que se solicita la revocación de la detención de Morena, al considerar que la medida es “desproporcionada e irrazonable”. Además, se pidió que se evalúe la posibilidad de medidas alternativas, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Un punto central en la estrategia de la defensa tiene que ver con la salud de Morena. El escrito señala que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a los tratamientos psicológicos que necesita, algo que —según la defensa— no estaría ocurriendo.

Además, se subraya la situación de su hijo menor, Amadeo, de menos de un año, quien se encuentra bajo el cuidado de Jorge Rial y Rocío Gancedo. Morena estaría atravesando una fuerte angustia por la separación y pidió que la Justicia contemple al menos la posibilidad de poder pasar el cumpleaños de su hijo junto a él.

EL TRASFONDO DEL CASO

El debate en DDM también puso sobre la mesa un interrogante clave: ¿por qué Morena no entrega su celular si, en principio, “no tendría nada que ocultar”? Desde el panel se planteó que esta negativa podría volverse un argumento en contra, aunque la defensa insiste en que no corresponde obligarla a autoincriminarse.

La discusión judicial continúa abierta. Lo cierto es que, más allá del costado mediático, el futuro de Morena Rial se definirá en los próximos días entre la presión de la Justicia, las exigencias de la defensa y el pedido de la joven de volver a reunirse con su hijo.