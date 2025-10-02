Después de días de absoluta exposición mediática por su situación judicial y a poco de quedar detenida nuevamente, Morena Rial volvió a mostrarse activa en Instagram y dejó un mensaje que generó revuelo entre sus seguidores.

“Pronto volveré a full con las redes. ¡Espero su apoyo con chismes con More!”, escribió la hija de Jorge Rial en una historia, dejando en claro que piensa retomar su actividad online pese al difícil momento que atraviesa.

En el mismo mensaje, Morena también se dirigió a quienes la critican: “A los que insultan, les mando un beso. ¡Están con grandes problemas para destilar tanto odio!”, expresó.

Por último, la joven tuvo palabras especiales para su abogado, Alejandro Cipolla, quien viene llevando adelante su defensa: “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

PEDIRÁN EL ARRESTO DOMICILIARIO DE MORENA RIAL

La situación judicial de Morena Rial suma un nuevo capítulo. Alejandro Cipolla, su abogado y amigo, estuvo en El Diario de Mariana y no dudó en revelar su estrategia: irá por el arresto domiciliario de la joven.

“Yo no quiero que tenga viabilidad lo de la excarcelación. Voy por el arresto domiciliario”, sostuvo Cipolla, dejando en claro que el pedido apunta no solo a que Morena pueda estar junto a su hijo Amadeo, sino también a que reciba la contención médica necesaria.

El letrado explicó que parte de los incumplimientos que llevaron a su reclusión se deben a la “personalidad autodestructiva” de Morena, producto de una patología psiquiátrica muy grave. En ese marco, solicitó al Servicio Penitenciario que realice un informe amplio para fundamentar su planteo.

Pero lo más fuerte llegó cuando reveló su mayor miedo: “Mi temor principal es que le pase algo en el penal. En el mundo tumbero, una mujer a la que se imputa haber salido a robar con su propio bebé es casi una pena de muerte”.

En diálogo con Mariana Fabbiani y su panel, Cipolla reconoció además las dificultades de defender a Morena: “Es una clienta muy difícil, siempre lo fue. Yo ya sabía que no iba a cumplir con algunas medidas como asistir a terapia”.

Con estas declaraciones, el abogado dejó en claro que la prioridad será sacar a Morena Rial de la cárcel y conseguir que continúe su proceso judicial bajo arresto domiciliario, en medio de la preocupación por su salud mental y su seguridad dentro del penal.