La estadía de Morena Rial en la cárcel de mujeres de Magdalena podría coincidir con el primer cupleaños de Amadeo, el hijo que tuvo con el boxeador Matías Ogas, y ya estalló la polémica por cómo será el festejo del martes.

Según contó Matías Vázquez en Puro Show, la celebración cruzó una vez más a Morena y a su papá, Jorge Rial. “Morena está enojada porque lo que quiere es que el bebé lo pase con ella en el penal”, explicó el periodista.

Al enterarse de esto, Jorge Rial puso el grito en el cielo y se opuso a la iniciativa de Morena. Para ello, contó con el apoyo de Rocío, su hija menor, quien quedó con la tutela del nene.

Qué dijo Jorge Rial sobre el deseo de Morena de celebrar el cumpleaños de Amadeo en la cárcel

Así es la Unidad 51 de Magdalena donde está presa Morena Rial. (Foto: SPB)

“Rocío quiere festejarle el cumpleaños en un salón con Jorge Rial como figura realmente que hoy se hace cargo”.

De todas formas, los abogados de la imputada por robo agravado interpusieron recursos ante la Justicia, con lo cual cabe la remota posibilidad de que cumpla prisión preventiva domiciliaria.

Morena Rial el día de su nueva detención (Foto: Twitter / X)

Por eso, mientras para Nancy Duré se trataba de “una estrategia de los abogados” después de que Morena haya salido de noche a boliches en las últimas semanas, Fernanda Iglesias bancó a Rial: “La madre es la madre, esté donde esté. Me parece bien”.

Cómo sería el cumpleaños del bebé de Morena Rial en la cárcel

Al final, Walter Leiva contó, desde las inmediaciones del penal, que en ese lugar “hay un sector para que los hijos puedan venir a visitar a sus madres presas”.

Unidad 51 de Magdalena donde está presa Morena Rial. (Foto: SPB)

Es un lugar acondicionado para que los chicos “estén cómodos en un lugar agradable”, cerró.