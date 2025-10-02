A tres días de la detención de Morena Rial por incumplir las obligaciones que le había impuesto la Justicia tras otorgarle una excarcelación extraordinaria, salió a la luz que su hermana Rocío Rial tiene la tutela de su hijo Amadeo, quien cumplirá un año el 6 de octubre.

La encargada de dar a conocer esta información fue Pía Shaw, en plena conversación con Martín Leiro, el nuevo abogado de la hija de Jorge Rial, en A la Barbarossa por Telefe.

Morena Rial, presa en el penal de Magdalena (Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa)

ROCÍO RIAL TIENE LA TUTELA DEL BEBÉ DE MORENA

Martín Leiro: -Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Ayer, apenas llegó a la Unidad, me llamó y me dijo “el domingo tráiganme a Amadeo”.

Pía Shaw: -Vamos a contar bien el escenario. Morena este último tiempo no estaba viviendo con su hijo, estaba viviendo en otro lugar. La tutela hoy la tiene su hermana, la del bebito.

Martín Leiro: -Ella estaba viviendo con su hijo y tenía un novio en otro domicilio. Cumplía la regla de consulta. No se ausentaba más de 24 horas. Ella no estaba con detención domiciliaria, estaba con excarcelación extraordinaria.

Pía Shaw: -Si, pero la tutela hoy del bebé la tiene su hermana.

Martín Leiro: -La guarda la tiene ella porque el bebé no está con Morena en el penal. Obviamente que alguien va a tener la guarda porque la criatura no puede quedar desamparada.

QUÉ SIGNIFICA QUE ROCÍO RIAL TENGA LA TUTELA DEL BEBÉ DE MORENA

Cuando alguien tiene la tutela de un bebé, significa que asume legalmente la responsabilidad de cuidarlo, representarlo y tomar decisiones por él, porque sus padres no pueden hacerlo (por ausencia, incapacidad, fallecimiento o decisión judicial).

La tutela no es lo mismo que la patria potestad. La patria potestad corresponde a los padres biológicos (salvo que la pierdan). La tutela se otorga a otra persona (un familiar cercano, un tutor designado o incluso el Estado) para que ejerza esas funciones.

El tutor debe: Garantizar el cuidado diario del menor. Administrar sus bienes (si los tiene). Representarlo legalmente en trámites, salud y educación.

Generalmente, la tutela se otorga por orden judicial y bajo control del juez o defensoría de menores.

👉 En simple: tener la tutela de un bebé es hacerse cargo de su crianza y decisiones legales porque sus padres no están en condiciones de hacerlo.

