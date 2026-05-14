La semana pasada estalló un escándalo de proporciones cósmicas en América TV cuando Ángel de Brito y Mariana Fabbiani le primeraron a Karina Mazzocco con la primicia sobre el levantamiento de A la Tarde, anuncio que la conductora quería dar personalmente. Ahora se supo además que el histórico horario de las 16.30 quedará finalmente en manos de Luis Ventura.

El miércoles de la semana pasada, Ángel de Brito lanzó un tweet explosivo sobre el final del ciclo de Jotax, que una hora más tarde usó Mariana Fabbiani para preguntarle a Tartu si era él quien iba a reemplazar a Mazzocco en ese codiciado horario junto a Sabrina Rojas.

Karina Mazzocco y Luis Ventura (Fotos: capturas América TV)

Ya comenzado A la Tarde, Karina Mazzocco confirmó la noticia al aire. El anuncio contó además con el respaldo de Luis Ventura, quien habló de “regocijos externos” en referencia a la histórica “pica” entre las productoras Jotax y Mandarina. Todo indica que la tensión habría terminado con el pase del ciclo de Tartu a las 23 y la designación del presidente de Aptra como heredero del horario vespertino.

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Este jueves, Karina Mazzocco cerró su A la Tarde confirmando la cancelación del programa a fin de mes, pero le cedió la palabra a Ventura para que explique su “traición”. “No sé si tengo respuesta o posición respecto a esta apertura de mi presente laboral”, dijo Luis, agradeciendo a los responsables del canal por la oportunidad.

“Me suena el teléfono a las 15 y me dicen que me venga al canal que querían hablar conmigo del tercer piso”, contó Ventura. “Cuando subí, se me abrió un panorama que no estaba entre mis expectativas, pero el canal quiere que yo explote o vaya por otro camino o perfil profesional”, señaló el panelista, quien reveló que volverá este viernes a despedirse del público.

Karina Mazzocco y Luis Ventura (Fotos: capturas América TV)

“Vengo porque lo pedí yo mismo y quiero que digas vos cómo me comporté con mis compañeras de trabajo en el aire y en la vida”, le pidió Ventura a Mazzocco, que puso las manos en el fuego por él y lo calificó con “un 10”. “Es porque hay voces medicadas que dicen pelot… y por eso quiero aclararlo”, agregó el flamante conductor, sin dar mayores explicaciones.

De esta manera, Ventura participará por última vez este viernes en A la Tarde, y para sumar más misterio Karina Mazzocco prometió revelar el verdadero motivo de su histórica comparación entre su compañero y “Woody”, el cowboy de Toy Story “que nunca te deja solo”.

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