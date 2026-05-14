La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro y este jueves promete explotar todo por los aires. Luego de una semana cargada de peleas, sanciones y una doble eliminación inesperada, Santiago del Moro anunció una nueva medida disciplinaria que podría modificar de manera directa la placa de nominados.

La noticia cayó como una bomba entre los fanáticos del reality y también dentro de la casa, donde el clima viene cada vez más caliente. Todo ocurre apenas un día después de que Grecia Colmenares y Lolo Poggio quedaran eliminadas del juego en una gala que sorprendió a todos.

Tras sus salidas, los participantes volvieron al confesionario y definieron una nueva placa integrada por Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Franco Zunino y Luana Fernández, seis jugadores fuertes dentro de esta edición.

Foto: Instagram (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, nada quedó cerrado. A través de una story en sus redes sociales, Del Moro adelantó que la producción tomó una decisión que alterará el juego: “Me informa el Big, hay sanción. Hoy cena de nominados. Uno baja de placa y otro (debido a esta sanción) sube”, advirtió.

La frase encendió todas las alarmas porque, además de modificar la nominación, podría cambiar completamente la estrategia de los jugadores y también el voto del público.

Santiago del Moro: “Me informa el Big, hay sanción. Hoy cena de nominados. Uno baja de placa y otro (debido a esta sanción) sube”.

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

Gran Hermano: Generación Dorada vive horas decisivas y este miércoles quedó definida una nueva y multitudinaria placa de nominados que ya genera tensión dentro y fuera de la casa.

Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la placa y sorprendió al anunciar que durante las primeras 24 horas el voto será positivo.

“Bueno, atención, tenemos una placa que se conforma de la siguiente manera”, comenzó diciendo el conductor antes de anunciar que Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Franco Zunino y Luana Fernández dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

“La placa final en esta Generación Dorada, recuerden que arranca 24 horas positiva y a partir de mañana va negativa”, cerró Del Moro, marcando la dinámica especial que tendrá la semana.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?