La cantante Yas lanzó “Distinta”, un álbum de 10 canciones producido por Peter Akselrad que retrata sus vivencias en los veintis y celebra el crecimiento personal.

Yas presentó oficialmente “Distinta”, su nuevo álbum de estudio, con un evento exclusivo que reunió a periodistas, invitados especiales y figuras del ambiente musical.

“Distinta”: un álbum sobre los veintis y la evolución personal

Producido por Peter Akselrad, “Distinta” está compuesto por 10 canciones que recorren emociones intensas, vínculos que cambian, miedos al futuro y la construcción de una identidad propia.

Tracklist de “Distinta”

La Niña Si Tiene Que Ser Será La Culpa Distinta No Me Va Crecer Duele Mi Peor Enemiga Si No Lo Contamos Esencia Deseo de Cumpleaños

El focus track del disco es “Distinta”, una canción coescrita junto a Camilú que se convierte en el eje conceptual del álbum y en un himno a la transformación personal.

El videoclip oficial de “Distinta”

El videoclip fue dirigido por Julia Conde, con dirección de arte de Melanie Anton Def y estilismo de Jorge León.

Yas presenta “Distinta” en vivo en Café Berlín

Como parte del lanzamiento, Yas ofrecerá un show íntimo para presentar “Distinta” en vivo.

Fecha y lugar

Jueves 15 de mayo

20:45 horas

Café Berlín, Buenos Aires

Las entradas están disponibles a través de Livepass.



