La cantante Yas lanzó “Distinta”, un álbum de 10 canciones producido por Peter Akselrad que retrata sus vivencias en los veintis y celebra el crecimiento personal.
Yas presentó oficialmente “Distinta”, su nuevo álbum de estudio, con un evento exclusivo que reunió a periodistas, invitados especiales y figuras del ambiente musical.
“Distinta”: un álbum sobre los veintis y la evolución personal
Producido por Peter Akselrad, “Distinta” está compuesto por 10 canciones que recorren emociones intensas, vínculos que cambian, miedos al futuro y la construcción de una identidad propia.
Tracklist de “Distinta”
- La Niña
- Si Tiene Que Ser Será
- La Culpa
- Distinta
- No Me Va
- Crecer Duele
- Mi Peor Enemiga
- Si No Lo Contamos
- Esencia
- Deseo de Cumpleaños
El focus track del disco es “Distinta”, una canción coescrita junto a Camilú que se convierte en el eje conceptual del álbum y en un himno a la transformación personal.
El videoclip oficial de “Distinta”
El videoclip fue dirigido por Julia Conde, con dirección de arte de Melanie Anton Def y estilismo de Jorge León.
Yas presenta “Distinta” en vivo en Café Berlín
Como parte del lanzamiento, Yas ofrecerá un show íntimo para presentar “Distinta” en vivo.
Fecha y lugar
- Jueves 15 de mayo
- 20:45 horas
- Café Berlín, Buenos Aires
Las entradas están disponibles a través de Livepass.