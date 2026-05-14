La relación entre Laurita Fernández y El Nueve parece no encontrar calma. Luego de su conflictiva salida de la señal, en las últimas horas surgió un nuevo foco de tensión a raíz de sus declaraciones sobre las nominaciones a los premios Martín Fierro.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo de streaming “Mitre Live”, donde aseguró que dentro del canal hubo fuerte malestar por los cuestionamientos de la conductora hacia APTRA.

LAURITA FERNÁNDEZ GENERÓ MALESTAR EN EL NUEVE

Según detalló el periodista, no habrían tomado bien que Laurita criticara las nominaciones cuando su ex programa, Bienvenidos a Ganar, quedó ternado en la categoría “Mejor Jurado”.

“Las cosas con Laurita en el canal no terminaron bien y este tema volvió a generar ruido interno”, contó Etchegoyen al aire. Incluso, deslizó que varios trabajadores celebraron en su momento la continuidad de Hernán Drago en el ciclo tras la salida de Fernández.

El look de Laurita Fernández en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Etchegoyen aseguró que dos reconocidas conductoras de la señal criticaron duramente a Fernández en privado, aunque evitó revelar sus nombres.