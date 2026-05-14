Se acabó el misterio. Después de varios rumores, sospechas y versiones cruzadas sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quien salió con los tapones de punta fue Ángel de Brito. Y lo hizo sin filtro.

En su ciclo de Bondi Live, el conductor ventiló detalles explosivos sobre la relación y lanzó una frase demoledora que dejó a todos helados: “Nunca hubo amor, ella fue una acompañante”, lanzó.

Según Ángel, Marcelo hizo de todo para impulsar la carrera de Milett y ponerla en el centro de la escena: “Tinelli le puso un departamento, le puso a los Multitalent (los García Navarro), que son amigos de él, para representarla”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram (@bondi_liveok)

“Ella le pidió trabajar en una obra de teatro y Marcelo citó a su casa a cuatro directores de teatro independiente, porque ella quería hacerse la que tenía prestigio, a lo Guillermina Valdés (ex de Marcelo, con quien tiene a su hijo Lolo). Le puso el peluquero de Guillermina, le puso un departamento, le puso auto", siguió.

Y añadió, tajante: “Es error de Marcelo, no la culpo a la chica, que vive de esto. Cuando la relación empieza así, termina así. Nunca hubo amor, fue una acompañante. Para mí, la quería joder a Guillermina (Valdés), qué querés que te diga”.

Lejos de terminar ahí, Ángel redobló la apuesta al recordar una entrevista que le hizo a la modelo y reveló un pedido muy especial que ella le hizo antes de salir al aire: “Cuando vino a mi programa, que la traté muy bien, en el mano a mano, porque soy educado, ella me pidió que no le pregunte por los videos porno que tenía del pasado, y yo le cumplí”, cerró.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

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ASEGURAN QUE MILETT FIGUEROA LE REVISÓ EL CELULAR A MARCELO TINELLI ANTES DE SEPARARSE: QUÉ ENCONTRÓ

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, en Sálvese Quien Pueda dieron detalles explosivos sobre una supuesta situación que habría ocurrido antes de la separación de la pareja.

Todo comenzó cuando en el programa deslizaron que Milett habría tomado el celular del conductor para revisarlo en medio de sospechas de infidelidad. Y lo que encontró habría generado un verdadero terremoto.

“Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca encuentra”, comnezó diciendo Majo Martino en el programa de América.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Pero la frase más fuerte llegó segundos después: “Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono”. En el ida y vuelta del programa, incluso se habló de una posible tercera en discordia, aunque aclararon que no sería la mujer con la que recientemente vincularon sentimentalmente a Tinelli.

Majo Martino: “Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca encuentra”.

“Ella le revisó el teléfono y le encontró mensajes con otra mujer. Y ella los interpretó de la manera que quiso”, cerraron también durante el debate televisivo.