La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 16 DE MAYO DEL 2026

El sábado 16 de mayo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la conductora de Telenoche Dominique Metzger.

Mercedes Morán en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida actriz Mercedes Morán, el periodista y panelista Horacio Pagani y el cantante de cumbia El Polaco.

Crédito: Instagram/@elpolaco

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2026

El domingo 17 de mayo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor argentino Mario Pasik y a la bailarina y actriz Adabel Guerrero.

Mario Pasik en el estreno de Agustín 'Soy Rada' Aristarán (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el periodista deportivo Federico Bulos, la actriz Laura Cymer y el actor Diego Gentile, quien actualmente presenta su obra Casual en el Multiteatro.

Laura Cymer en el Multiteatro (Foto: Movilpress).

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