Dos semanas atrás, Franco Torchia sorprendía a los medios al anunciar que Mauricio Macri y Juana Viale manteían un romance secreto en medio de la separación del político de Juliana Awada, y tanto la conductora como su hermano Nacho lograron que el periodista se desdiga en vivo.

En un giro inesperado, Franco Torchia pidió disculpas en vivo a Juana Viale tras haber difundido la versión falsa que la vinculaba sentimentalmente con el ex presidente. El conductor reconoció su error y aseguró que fue víctima de una información errónea: “Me vendieron pescado podrido”, dijo.

Foto: Twitter/ X @nachoviale

Este domingo, Nacho Viale compartió el fragmento en el que Torchia se dirigió directamente a la conductora y lo hizo acompañando el video con un emoji de “balanza de justicia”. “¡Siempre bien recibidas las disculpas", agregó el productor en otro tweet y en Instagram.

Nacho Viale agradeció las disculpas de Franco Torchia a Juana Viale (Foto: Twitter/ X @nachoviale) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás”, se lo escucha decir al periodista en C5N.

LA REACCIÓN DE NACHO VIALE ANTE LA DESMENTIDA DE FRANCO TORCHIA SOBRE JUANA VIALE Y MAURICIO MACRI

“Torchia fue contundente al desmentir cualquier relación entre Juana y el expresidente: “Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué yo di esa versión? Porque me vendieron pescado podrido”, señaló Torchia. Además, el comunicador admitió el impacto negativo que generó.

“Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Pido muchísimas disculpas. Fallé gravemente, muchas disculpas Juana”, leyó de su teléfono para no omitir detalle.

Foto: Instagram Juana Viale

Días atrás, Torchia había deslizado en Intrusos que existía un acercamiento entre Juana Viale y Mauricio Macri, aunque aclaró que “Nunca jamás mi fuente me contó que ahí había un vínculo formal, ni un noviazgo camino al altar, ni mucho menos. Pero sí de un acercamiento”.

A pesar de la desmentida de ambos protagonistas, el conductor defendió su accionar: “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”. Sin embargo, también reconoció que “Juana Viale niega tajantemente esta versión”.

