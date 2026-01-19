El insólito rumor de un supuesto romance entre Juana Viale y Mauricio Macri escaló a niveles impensados y terminó provocando la reacción más buscada y contundente: la de Mirtha Legrand.

Luego de que la actriz y conductora desmintiera la versión con un extenso comunicado en sus redes, la polémica siguió creciendo hasta que la Chiqui decidió romper el silencio en vivo: “Es una vil mentira”, sentenció en La Noche de Mirtha, tal como se pudo ver en La Mañana con Moria.

“Ayer estuve con Juanita acá. Nada que ver, nada que ver. Un disparate. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Está de novia hace tiempo. Vino con su novio acá. En absoluto. Un disparate, una locura. ¿De dónde salieron esas cosas que hacen tanto daño?”, lanzó, indignada.

Foto: Captura (eltrece)

“Así que aprovecho para desmentirlo. Absoluta mentira. Me molestó muchísimo, me dolió. Ayer estuve con ella”, cerró Mirtha, sin ocultar cómo e afectó esta noticia falsa.

