Juana Viale salió al cruce de los rumores que la involucraron en la reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un fuerte descargo y dejó en claro su postura frente a las versiones que circularon en los últimos días.

“Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, escribió Juana, visiblemente molesta por las especulaciones que la señalaron como parte del escándalo.

En su mensaje, la nieta de Mirtha Legrand fue directa: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”. Así, apuntó contra quienes, según ella, buscan notoriedad a costa de la vida privada de los demás.

Foto: Instagram Juana Viale

Viale también cuestionó el accionar de algunos medios y periodistas: “Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”.

La actriz fue más allá y expresó: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para ‘des’ informar, lastimando y mintiendo”.

Para cerrar su descargo, Juana agradeció el apoyo de su círculo íntimo: “A los que amo, respeto y admiro. Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan las moscas”.

Mauricio Macri y Juliana Awada en la gala a beneficio del Hospital Austral (Foto: Movilpress).

El comunicado de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada después de 15 años de matrimonio sacudió el mundo de la política y el espectáculo. La empresaria eligió sus redes sociales para compartir un mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió Awada en su cuenta de Instagram, dejando en claro que la decisión fue tomada con respeto y buscando preservar la intimidad familiar.

Luego, agregó: “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”. Así, anticipó que se alejará de las redes para atravesar el duelo de la separación.

Awada concluyó su mensaje con un agradecimiento: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

La historia de Mauricio Macri y Juliana Awada

Macri y Awada se conocieron en septiembre de 2009 en el gimnasio Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. Por entonces, él era jefe de Gobierno porteño y tenía 50 años; ella, 35.

La pareja se casó por civil el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero y celebró una fiesta privada cinco días después en la estancia La Carlota, en Tandil, junto a familiares y unos 200 invitados.