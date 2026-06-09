Mauro Icardi volvió a la Argentina junto a la China Suárez después de sus vacaciones por Asia y, mientras define su futuro profesional, comenzó a tomar fuerza una versión que podría revolucionar el mercado de pases. Según trascendió, Racing Club estaría interesado en sumar al delantero a su plantel.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde aseguró que la dirigencia académica analiza la posibilidad de avanzar por el goleador, aprovechando un contexto que podría facilitar una eventual salida del fútbol turco.

MAURO ICARDI PODRÍA SER EL GRAN REFUERZO DE RACING

Durante su programa, Etchegoyen sostuvo que desde Avellaneda observan con atención la situación contractual del atacante y que existe un vínculo clave que podría inclinar la balanza.

“A mí me dicen que hay un club argentino que estaría dispuesto a ficharlo para sumarlo a su importante plantel. Estoy hablando de Racing”, afirmó el conductor.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Según explicó, la buena relación entre Diego Milito y Mauro Icardi, construida durante sus años vinculados al Inter de Italia, sería uno de los factores que alimentan las especulaciones sobre una posible negociación.

LA CONDICIÓN QUE HABRÍA PUESTO ICARDI PARA VOLVER AL PAÍS

De acuerdo con la versión difundida por Etchegoyen, el escenario podría abrirse si el delantero recibe una propuesta económica inferior a la esperada en Turquía. En ese contexto, Racing debería realizar un importante esfuerzo financiero para competir por su contratación.

El periodista aseguró que desde el entorno del futbolista ven con buenos ojos la posibilidad de jugar en un club grande del fútbol argentino. Sin embargo, más allá del aspecto económico, habría una exigencia puntual de parte del ex PSG.

“A mí me dicen que Milito ya contactó al mismísimo Icardi y que a él le entusiasma la posibilidad de venir a un club grande de Argentina. Lo único que pidió, además de lo económico, es ser titular”, concluyó.

Por el momento no existe ninguna confirmación oficial ni de Racing ni del entorno del jugador, pero el rumor ya genera expectativa entre los hinchas de la Academia, que sueñan con ver a Mauro Icardi vistiendo la camiseta albiceleste.