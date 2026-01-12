Juana Viale inauguró el ciclo 2026 de Almorzando con Juana Viale desde Mar del Plata, y como era de esperarse, el escándalo mediático de la semana no pasó desapercibido en su mesa.

Los audios filtrados de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrell fueron el tema que dominó la conversación, y la conductora no resistió la tentación de hacer una broma que provocó risas generales.

El programa arrancó con la tradicional presentación del vestuario y los agradecimientos al Hotel Costa Galana por ser la sede de la emisión. Luego, Viale se sentó junto a sus invitados de lujo: Florencia Peña, Laura Fernández, Martín Bossi, Federico Cyrulnik y Juan Ingaramo.

EL MOMENTO DEL “HOLA, GUAPA”

Apenas comenzó la charla, Juana comentó: “¿Cómo están? Hablando a lo pavote”. Florencia Peña respondió entre risas: “Lo mejor ya pasó, que es toda la previa. Todo lo que teníamos que hablar ya lo hablamos. Ahora arrancamos con lo correcto".

Fue en ese preciso instante cuando se escuchó de fondo un “Hola, guapa”, la frase exacta que Luciano Castro utilizó en su audio privado para saludar a Sarah Borrell cuando intentaba coordinar un encuentro con ella en Madrid, durante septiembre pasado. Aunque la cámara no enfocó directamente a la conductora, el momento no pasó inadvertido y generó complicidad entre los presentes.

Crédito: eltrece

El audio original que se viralizó en redes sociales decía: “Oye Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Nada. Y si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos”.

LA SEGUNDA BROMA QUE HIZO REÍR A BOSSI

Minutos más tarde, el tema volvió a la mesa de manera inesperada. Florencia Peña contaba que tras hacerse estudios médicos en los huesos descubrió que se achicó dos centímetros de altura. En ese contexto, Laura Fernández comenzó a relatar una anécdota sobre una diferencia de tamaño con un actor durante una grabación.

"Una vez con Luciano… Cáceres“, soltó la actriz. De inmediato, Juana Viale intervino con picardía: “Cuidado, cuidado, que Castro está en boca de todos”. La ocurrencia provocó que Martín Bossi estallara en carcajadas y casi se atragantara de la risa.