El año comenzó con un escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, y ahora Connie Ansaldi se metió.

Quien fuera conductora y panelista de televisión -ahora gurú- analizó la situación parándose en el lugar de la víctima del caso.

“Lo que más le debe joder a Griselda de lo de Luciano es darse cuenta de que efectivamente, es muy boludo”, empezó.

Y agregó: “Quizá ahora está en caliente, pero en un tiempín (cuando caiga posta), vamos a ver su reacción real. Porque la realidad es que la gente no cambia, solo aprende a disimular”.

Qué dijo Connie Ansaldi sobre la reacción de Griselda Siciliani ante la infidelidad de Luciano Castro | Créditos: Captura X Connie Ansaldi. Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

CONNIE ANSALDI, SOBRE SICILIANI Y CASTRO

La musa dejó su comentario en su cuenta de X y recibió decenas de respuestas. Una usuaria reflejó: “Yo lo dejo no por la infidelidad en sí, sino por los audios… Es un nabo total”, mensaje que Connie avaló con un “exacto”.

Qué dijo Connie Ansaldi sobre la reacción de Griselda Siciliani ante la infidelidad de Luciano Castro | Créditos: Captura X Connie Ansaldi

Otro tuitero sugirió: “Capaz que no, porque lo eligió sabiendo cómo es... No creo que ella haya esperado algo diferente de él…”.