El año comenzó con un escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, y ahora Connie Ansaldi se metió.
Quien fuera conductora y panelista de televisión -ahora gurú- analizó la situación parándose en el lugar de la víctima del caso.
“Lo que más le debe joder a Griselda de lo de Luciano es darse cuenta de que efectivamente, es muy boludo”, empezó.
Y agregó: “Quizá ahora está en caliente, pero en un tiempín (cuando caiga posta), vamos a ver su reacción real. Porque la realidad es que la gente no cambia, solo aprende a disimular”.
CONNIE ANSALDI, SOBRE SICILIANI Y CASTRO
La musa dejó su comentario en su cuenta de X y recibió decenas de respuestas. Una usuaria reflejó: “Yo lo dejo no por la infidelidad en sí, sino por los audios… Es un nabo total”, mensaje que Connie avaló con un “exacto”.
Otro tuitero sugirió: “Capaz que no, porque lo eligió sabiendo cómo es... No creo que ella haya esperado algo diferente de él…”.