Luciano Castro habló en Intrusos y se mostró completamente quebrado al referirse a la infidelidad que terminó afectando su relación con Griselda Siciliani.

Lejos de justificarse, el actor hizo una fuerte autocrítica y expresó el peso emocional que le genera repetir conductas del pasado.

Luciano Castro rompió el silencio en Intrusos (captura de América TV y web)

Luciano Castro rompió el silencio sobre la infidelidad a Griselda Siciliani

“Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético”, confesó sin vueltas. Y profundizó: “Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”.

En ese sentido, Castro reconoció un patrón que lo atormenta: “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.

Sobre el momento más difícil, fue contundente: “En un segundo, cuando le tuve que contar a Griselda todo”. Y dejó en claro que el daño no es pasajero: “Esto no resbala, esto no resbala, esto jode”.