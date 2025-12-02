La rescisión del contrato de Beto Casella con elnueve para sumarse a la grilla de América habría detonado su amistad con Edith Hermida.

“Lo que quería Beto era llevarse a todo su panel, incluida Edith Hermida, que era su cómplice histórica”, comenzó Nancy Duré sobre la pulseada silenciosa.

Entonces, la panelista de Puro Show contó que Hermida prefirió “mantener la relación de dependencia de más de 20 años” con Telearte pensando en la jubilación y blanqueó: “La conductora es Edith siempre y cuando el número la acompaña. Si el número no la acompaña, ellos ya están viendo posibles conductores que podrían llegar a ocupar ese lugar”.

Nancy Duré contó la interna de Edith Hermida con Beto Casella.

De hecho, Federico Bal sonó fuerte como coconductor del ciclo del prime time de el nueve. “La producción queda toda porque son empleados del canal”, aclaró.

La traición de Edith a Beto

Más allá de la buena onda y la cortesía con que hablan el uno del otro en cada declaración, Nancy afirmó: “Para mí, la cosa no está nada bien”.

Edith Hermida adelantó cómo será Bendita sin Beto Casella

Ahí desarrolló su argumento: “Hasta el día 19 diciembre Beto sigue al frente de Bendita. Ese día Beto se despide. Y todo indica que Edith va a aprovechar la primer quincena de diciembre para tomarse vacaciones y que no estaría para el último programa de Beto”.

“Lo cual para Beto sería como un desplante prácticamente”, remató.

Aunque Beto Casella enfatizó que no van a competir en el horario y que quiere “que le vaya bien” a Edith Hermida.